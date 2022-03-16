Блог Яндекс Исполнители

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Как правильно ухаживать за кожаной мебелью
16 марта 2022, 14:00

В статье рассказываем, как правильно ухаживать за кожаной мебелью, чтобы продлить её срок службы.

Как легко сделать моющее средство для посуды своими руками
15 марта 2022, 14:00

Как сделать моющее средство для посуды своими руками из подручных ингредиентов.

Как выбрать мастера для ремонта компьютера
14 марта 2022, 14:00

Рассказываем, по каким признакам можно отличить профессионального мастера от мошенника.

Что лучше: обои или покраска стен в квартире?
13 марта 2022, 14:00

Одна из сложностей при ремонте — определиться, что делать со стенами: покрасить или поклеить обои. В статье рассказываем, какие плюсы у каждого из вариантов и какие задачи решают разные покрытия.

Что делать, если телефон упал в воду: 3 шага
12 марта 2022, 14:00

Когда телефон упал в воду, но продолжил работать, то хочется протереть его тряпкой и сделать вид, что всё в порядке. Если телефон выключился, появляется навязчивая идея проверить, включается ли он. В обоих случаях действовать нужно совсем по-другому. Почитайте короткую статью-инструкцию из трёх шагов. Возможно, вы ещё сможете спасти телефон.

Что делать, если скрипит дверь: причины и способы устранить дефект
11 марта 2022, 14:00

Собрали инструкции по устранению скрипа на разных видах дверей — от балконной до металлической входной. Часто со скрипом можно справиться своими силами. Читайте статью, чтобы узнать как.

Инструкция: как помыть окна в квартире, если никогда прежде этого не делали
10 марта 2022, 14:00

Разбираем, как правильно мыть окна в квартире: какая нужна химия, инвентарь, какие есть лайфхаки. Точно стоит почитать, если моете окна в первый раз.

Что делать, если стиральная машина не сливает воду
9 марта 2022, 14:00

В статье рассказываем, почему стиральная машина не сливает воду, как найти причину и в каких случаях вызвать мастера.

Что делать, если появились пятна на экране телефона
8 марта 2022, 14:00

В статье расскажем, почему на экране телефона могут появиться пятна, что с ними делать и куда обратиться, чтобы исправить проблему.

Как выбрать посудомоечную машину
7 марта 2022, 14:00

Разбираемся, как выбрать посудомоечную машину для кухни: какие модели бывают, на какие характеристики обратить внимание и как понять, какие функции нужны, а за что не стоит переплачивать.

Как убрать запах из стиральной машинки
6 марта 2022, 14:00

Разбираемся, почему в стиральной машинке возникает неприятный запах, как его устранить и что делать, чтобы запах сырости больше не появлялся.

Инструкция: как правильно заряжать автомобильный аккумулятор
5 марта 2022, 14:00

Даже новый автомобильный аккумулятор нужно заряжать два раза в год, потому что генератор в машине полностью не восполняет ёмкость. Показываем инструкцию, как правильно заряжать аккумулятор и какое оборудование вам понадобится.

Как почистить вентиляцию в квартире самостоятельно
4 марта 2022, 14:00

Иногда точно знаешь, что вчера у соседей подгорели котлеты, а сегодня они тушат капусту. В гости к ним вы не ходили, просто все запахи попадают в квартиру через вентиляцию. Так бывает, когда она засорилась. Если у вас похожая ситуация, читайте статью дальше. Расскажем, как почистить вентиляцию в квартире своими руками.

Как бюджетно обновить ремонт в ванной комнате
20 февраля 2022, 15:00

Разбираемся, как бюджетно обновить ремонт в ванной комнате.

Как установить ворота на даче
19 февраля 2022, 15:00

Ворота для дачного участка бывают нескольких видов: распашные, откатные и гаражные. В этой статье поможем разобраться, какие ворота вам подойдут, как их установить и сколько это будет стоить.

Как сделать фундамент для дома
18 февраля 2022, 15:00

Рассказываем, как самостоятельно сделать ленточный фундамент под частный дом. Описываем все этапы, учитываем стоимость материалов и работ.

Как заменить разбитое стекло в межкомнатной двери
17 февраля 2022, 15:00

Если в межкомнатной двери треснуло стекло, его можно заменить самостоятельно. В статье рассказываем, как извлечь повреждённое стекло, измерить его и установить новое.

Как решить спор с работодателем и в каких случаях нужен юрист по трудовому праву
16 февраля 2022, 15:00

Если между сотрудником и работодателем возник конфликт, решить его можно разными путями: отступить и признать неправоту, отстоять свою позицию в комиссии по трудовым спорам или в суде. В зависимости от серьёзности дела где-то можно обойтись собственными силами, а где-то обязательно нужно обратиться к юристу. Рассказываем, как решить трудовой спор.

Как заменить колонки в автомобиле
15 февраля 2022, 15:00

Многие водители меняют заводские колонки в автомобиле на новые, более мощные и с объёмным звучанием. В статье расскажем, как выполнить такую работу своими руками, и дадим совет, как поставить динамики, которые не подходят к штатному креплению машины.

Как и где провести диагностику системы охлаждения двигателя и устранить неисправности
14 февраля 2022, 15:00

При неисправности в системе охлаждения двигатель автомобиля может начать перегреваться или, наоборот, перестать прогреваться до рабочей температуры. В итоге мотор быстро изнашивается и срок его службы сокращается. В статье расскажем, что надо делать, если сломалась система охлаждения.