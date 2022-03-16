Блог Яндекс Исполнители

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Одна из сложностей при ремонте — определиться, что делать со стенами: покрасить или поклеить обои. В статье рассказываем, какие плюсы у каждого из вариантов и какие задачи решают разные покрытия.
Когда телефон упал в воду, но продолжил работать, то хочется протереть его тряпкой и сделать вид, что всё в порядке. Если телефон выключился, появляется навязчивая идея проверить, включается ли он. В обоих случаях действовать нужно совсем по-другому. Почитайте короткую статью-инструкцию из трёх шагов. Возможно, вы ещё сможете спасти телефон.
Собрали инструкции по устранению скрипа на разных видах дверей — от балконной до металлической входной. Часто со скрипом можно справиться своими силами. Читайте статью, чтобы узнать как.
Разбираем, как правильно мыть окна в квартире: какая нужна химия, инвентарь, какие есть лайфхаки. Точно стоит почитать, если моете окна в первый раз.
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Разбираемся, как выбрать посудомоечную машину для кухни: какие модели бывают, на какие характеристики обратить внимание и как понять, какие функции нужны, а за что не стоит переплачивать.
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Иногда точно знаешь, что вчера у соседей подгорели котлеты, а сегодня они тушат капусту. В гости к ним вы не ходили, просто все запахи попадают в квартиру через вентиляцию. Так бывает, когда она засорилась. Если у вас похожая ситуация, читайте статью дальше. Расскажем, как почистить вентиляцию в квартире своими руками.
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Ворота для дачного участка бывают нескольких видов: распашные, откатные и гаражные. В этой статье поможем разобраться, какие ворота вам подойдут, как их установить и сколько это будет стоить.
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Если между сотрудником и работодателем возник конфликт, решить его можно разными путями: отступить и признать неправоту, отстоять свою позицию в комиссии по трудовым спорам или в суде. В зависимости от серьёзности дела где-то можно обойтись собственными силами, а где-то обязательно нужно обратиться к юристу. Рассказываем, как решить трудовой спор.
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