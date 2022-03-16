Блог Яндекс Исполнители

Иногда точно знаешь, что вчера у соседей подгорели котлеты, а сегодня они тушат капусту. В гости к ним вы не ходили, просто все запахи попадают в квартиру через вентиляцию. Так бывает, когда она засорилась. Если у вас похожая ситуация, читайте статью дальше. Расскажем, как почистить вентиляцию в квартире своими руками.