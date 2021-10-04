Если не чистить кондиционер, на воздушных фильтрах образуется плесень — источник неприятного запаха и опасных заболеваний. Рассказываем, как самостоятельно навести порядок внутри сплит-системы и ничего не сломать.
Периодически владельцы PlayStation 4 сталкиваются с проблемами, когда игровая консоль перестает включаться, не читает диски или возникают другие проблемы. Рассказываем, что делать в разных ситуациях.
В наших коврах, одеялах и плюшевых игрушках живут пылевые клещи. Они не опасны, но их продукты жизнедеятельности могут вызвать аллергический насморк и даже бронхиальную астму. Разбираемся, как бороться с клещами, чтобы дышать свободно.
Бывает, что экран айфона тускнеет, не откликается на касания или вообще не включается. Подсказываем, что можно сделать для восстановления работоспособности дисплея самому, а с какой проблемой нужно идти в сервисный центр.