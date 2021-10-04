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октябрь 2021
Чистим сплит-систему своими руками: пошаговая инструкция
4 октября 2021, 14:59

Если не чистить кондиционер, на воздушных фильтрах образуется плесень — источник неприятного запаха и опасных заболеваний. Рассказываем, как самостоятельно навести порядок внутри сплит-системы и ничего не сломать.

Что делать, если начались проблемы с PlayStation 4
6 октября 2021, 15:00

Периодически владельцы PlayStation 4 сталкиваются с проблемами, когда игровая консоль перестает включаться, не читает диски или возникают другие проблемы. Рассказываем, что делать в разных ситуациях.

Как избавиться от пылевых клещей в доме
8 октября 2021, 15:00

В наших коврах, одеялах и плюшевых игрушках живут пылевые клещи. Они не опасны, но их продукты жизнедеятельности могут вызвать аллергический насморк и даже бронхиальную астму. Разбираемся, как бороться с клещами, чтобы дышать свободно.

Экран айфона не реагирует. Что делать?
11 октября 2021, 15:00

Бывает, что экран айфона тускнеет, не откликается на касания или вообще не включается. Подсказываем, что можно сделать для восстановления работоспособности дисплея самому, а с какой проблемой нужно идти в сервисный центр.